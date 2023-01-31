Среди жителей Барнаула распространяют фейк о гибели детей

Минздрав заявил, что такие сиропы вообще не продаются в России Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула стали массово получать голосовое сообщение в мессенджере WhatsApp о том, что на Алтае погибло несколько детей, пишет amic.ru.

В сообщении говорится, что после приема сиропа от кашля, в составе которого есть этиленгликоль, развивается почечная недостаточность. Фейковая новость появилась после череды смертей в Гамбии, Узбекистане и Индонезии. Но в Алтайском крае и в других регионах подобных случаев не зафиксировано, поясняют в региональном Минздраве.

Также Минздрав заявил, что сиропы от кашля, от которых предположительно погибли люди в других странах, вообще не продаются в России.

- Данная информация не соответствует действительности. Звуковые сообщения подобного содержания были распространены на территории всей России. Комментарий об этом дал Минздрав РФ 24 января. Ведомство сообщило, что опасности для российских потребителей нет: в России не зарегистрированы и не поступали в продажу сиропы от кашля компаний Marion Biotech и Maiden Pharmaceuticals, – уточнили в Минздраве Алтайского края.