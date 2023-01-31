19-летняя бийчанка подозревается в мошенничестве на 1,2 млн рублей

Мошенничество Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске задержали 19-летнюю девушку, которая подозревается в мошенничестве. В числе ее жертв стали больше десяти пенсионеров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

На прошлой неделю в отдел полиции поступило несколько заявлений. Со слов потерпевших, им звонили неизвестные под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщали, что родственник попал в аварию. За то, чтобы виновник ДТП избежал наказания, они просили деньги. За крупными суммами к пенсионерам приходила задержанная девушка.

- В отделе полиции злоумышленница дала признательные показания и пояснила, что нашла в интернете объявление, где предлагалось легко и быстро заработать деньги, - отметили в полиции.

Общий ущерб от действий девушки и ее пособников составил почти 1,2 млн рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.