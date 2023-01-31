Барнаульские перевозчики назвали свои условия для обновления транспорта

Общественный транспорт Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации Барнаула прошло совещание с перевозчиками по поводу внедрения долгосрочных контрактов. Если договоры будут заключены, то компании готовы обновлять транспорт, сообщили в городской администрации.

Контракты на срок более трех лет входят в дорожную карту, которую разработали по поручению главы города Вячеслава Франка. Важным условием для перевозчиков станет ежегодное обновление транспорта. Во время обсуждения представители пассажироперевозящих компаний отметили, что если контракт будет заключен на 7-10 лет, то они готовы заняться обновлением.

- На этапе разработки документа нам необходимо просчитать финансовую модель и определить возможный объем закупки», – отметил замглавы Барнаула Антон Шеломенцев.

В скором времени компании направят всю информацию. К слову, некоторые перевозчики запланировали обновление транспорта уже на этот год.