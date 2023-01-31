Алтайский Минздрав выявил нарушения в Локтевской ЦРБ

Во время проверки изучили документы по учету и оплате труда, проверили медицинское оборудование, «скорые», помещения Фото: Олег УКЛАДОВ

После публикаций в СМИ в Центральную районную больницу Локтевского района пришла проверка. По ее итогам выявлены нарушения, сообщается на сайте Минздрава Алтайского края.

Локтевская ЦРБ попала в поле зрения СМИ после того, как медики отделения скорой помощи пожаловались на низкую оплату труда и условия работы, об этом писал Толк. Для проверки Минздрав направил в больницу начальника отдела по вопросам госслужбы и кадров, начальника отдела финансового контроля и главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи.

Во время проверки изучили документы по учету и оплате труда, проверили медицинское оборудование, «скорые», помещения. Специалисты нашли нарушения санитарно-эпидемиологического режима в отделении СМП и нерациональное использование автомобилей «скорой». Были даны рекомендации и поручение устранить нарушения в короткие сроки.

- Мы совместно с коллективом уже приступили к устранению нарушений. Сегодня мы со специалистами скорой медицинской помощи обсудили перенос мест для отдыха в другие резервные помещения больницы. Также принято решение о закупке теплых жилетов для их работы. Пока все организационные моменты работы этого подразделения я возьму на себя, - сообщила главный врач Анастасия Пратчикова.

Нарушений по начислению заработной платы специалисты не нашли. В 2021 году фельдшеры получали 29,1 тыс рублей, в 2022 – 30, 7 тыс рублей.

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