Главврач Волчихинской ЦРБ прокомментировала смерть мальчика в больнице

Больница Фото: Олег УКЛАДОВ

Главврач Волчихинской ЦРБ заявила, что спасти семилетнего мальчика, который скончался 28 января, было невозможно. С ее слов, это показало вскрытие, пишут «Вести-Алтай».

27 января у ребенка поднялась температуру. Родители показали его врачу, но состояние было не критичным, поэтому мальчика отправили домой. Уже на следующий день ребенок почувствовал себя значительно хуже.

П предварительным данным, он перестал дышать из-за вирусной инфекции. Главный врач восприняла смерть ребенка, как личную трагедию. Еще 40 минут после остановки дыхания врачи пытались реанимировать пациента, но безуспешно.

30 января ребенка похоронили.

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