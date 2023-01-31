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НовостиОбщество31 января 2023 1:25

Проект продления троллейбусных линий начали разрабатывать в Барнауле

Его должны утвердить до марта
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Троллейбус

Троллейбус

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начали разрабатывать проект продления троллейбусных линий по улице Взлетной. Как сообщили в городской администрации, контракт получила компания «Алтайкоммунпроект».

До марта подрядчик должен разработать и утвердить дорожную карту для улучшения транспортного обслуживания. Всего планируется построит 3,5 км троллейбусной сети для продления маршрута №7. Линия продолжится по улице Взлетной.

- Необходимость в дополнительном общественном транспорте для жителей города возникла в связи с активной застройкой новых микрорайонов города, как следствие – увеличением пассажиропотока по улицам Сергея Ускова, Солнечная Поляна и Взлетной, - отметили в мэрии.