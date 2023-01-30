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НовостиПроисшествия30 января 2023 12:21

В Барнауле похитивший из супермаркета продукты покупатель умер после нападения сотрудника магазина

Работник супермаркета попытался остановить злоумышленника
Вера Березовская
Следователи пытаются выяснить, носили ли действия обвиняемого умышленный характер

Следователи пытаются выяснить, носили ли действия обвиняемого умышленный характер

Фото: Олег УКЛАДОВ

Стали известны подробности инцидента, в результате которого скончался мужчина после травмы в барнаульском ТЦ «Район». Как пишет «МК на Алтае» со ссылкой на краевой Следком, продавец супермаркета напал на покупателя.

Сотрудник продуктового магазина заподозрил мужчину и его двух знакомых в краже продуктов. Работник супермаркета попытался остановить злоумышленников.

- При попытке догнать одного из мужчин продавец магазина причинил ему, находясь возле лифта торгового центра на первом этаже, телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сообщили в СК.

Пострадавшего увезли в больницу, где он скончался. Следователи пытаются выяснить, носили ли действия обвиняемого умышленный характер.

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