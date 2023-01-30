В Барнауле похитивший из супермаркета продукты покупатель умер после нападения сотрудника магазина

Следователи пытаются выяснить, носили ли действия обвиняемого умышленный характер Фото: Олег УКЛАДОВ

Стали известны подробности инцидента, в результате которого скончался мужчина после травмы в барнаульском ТЦ «Район». Как пишет «МК на Алтае» со ссылкой на краевой Следком, продавец супермаркета напал на покупателя.

Сотрудник продуктового магазина заподозрил мужчину и его двух знакомых в краже продуктов. Работник супермаркета попытался остановить злоумышленников.

- При попытке догнать одного из мужчин продавец магазина причинил ему, находясь возле лифта торгового центра на первом этаже, телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сообщили в СК.

Пострадавшего увезли в больницу, где он скончался. Следователи пытаются выяснить, носили ли действия обвиняемого умышленный характер.

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