В Барнауле умер мужчина после травмы в торговом центре «Район»

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле следователи ищут свидетелей ЧП в торговом центре «Район», которое произошло 17 июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Из информации, предоставленной СК, известно только то, что мужчина возле лифта в торговом центре получил серьезные телесные повреждения. От полученных травм он скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом инциденте или стал очевидцем произошедшего, просят обратиться в следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по телефону: 8 (3852) 68-18-08, 8 (3852) 68-18-05 или по адресу: г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 69б.

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