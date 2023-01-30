Стартовал прием заявок на гранты программы «Стальное дерево» 2023 года

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Программа направлена на поддержку социально значимых инициатив активных жителей региона.

Свои общественно полезные идеи жители Алтайского края могут предложить онлайн - на специальной платформе программы, которую открыли к началу конкурсного отбора. Она упрощает подачу заявки и позволяет следить за ее статусом.

Сбор социальных инициатив продлится до 28 февраля. Затем их оценят эксперты конкурсной комиссии. Победителей отбора объявят в мае после защиты проектов с участием общественников, представителей муниципалитета, бизнеса, фонда «Милосердие». В Год наставника и педагога в России пристальное внимание будет уделяться проектам по поддержке педагогов, которые трудятся в сферах основного и дополнительного образования, культуры и спорта.

В этом году размеры грантов программы не изменились. В зависимости от сложности и масштабности проектов они будут трех видов – 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей. Их получатели должны завершить все работы не позднее, чем за девять месяцев.

«Мы ожидаем, что в новом году желающих принять участие в программе будет еще больше, чем в предыдущем, - прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Каждый из социальных проектов «Стального дерева» помог изменить к лучшему жизнь людей на конкретной улице, дворе или микрорайоне. Об этом часто говорят сами жители регионов, когда видят результаты большого доброго дела. В общей сложности, это - около трехсот различных проектов от Белгородской области до Алтая».

Программа «Стальное дерево» действует в Заринске с 2018 года. В 2022 году к реализации в крае были приняты девять проектов. Выбранные инициативы помогли построить новые объекты уличной спортивной инфраструктуры, поддержать людей с ограниченными возможностями здоровья, провести культурные мероприятия и другое.

На эти проекты в Алтайском крае благотворительный фонд «Милосердие» направил около трех млн рублей. Всего с начала работы программы в пяти регионах страны выдано грантов на сумму более 90 млн рублей.