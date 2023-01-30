В Барнауле третий месяц ищут седовласого мужчину, который с лопатой ограбил офис микрозаймов

Фоторобот злоумышленника Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле разыскивают седовласого мужчину, который ограбил офис микрозаймов в ноябре 2022 года. Он напал на финансовую организацию по адресу улица Попова,113 «в».

В офис ворвался мужчина с саперной лопатой и в маске. Под угрозой расправы он заставил сотрудницу отдать деньги. На видеозаписи, которое опубликовало МВД, работница офиса говорит, что отдала грабителю муляжи.

Разыскивается мужчина с седыми волосами 55-60 лет, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном и белой подкладкой, шапку вязаную, брюки и ботинки черного цвета.

Всех, кто располагает какой либо информацию, просят сообщить об этом по телефону: 42-02-02, 8-923-718-80-36, 393-763 или 102.

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