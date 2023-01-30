Жители элитного поселка под Барнаулом требуют убрать дорогу из генплана

Дорога ведет к еще не спроектированному коттеджному поселку Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители посёлка «Фирсова Слобода - 2» не хотят жить возле транзитной магистрали. Они вышли с заявлением убрать ее из генплана. Дорога ведет к еще не спроектированному коттеджному поселку «Фирсова Слобода – 4» и нарезанным земельным участкам для многодетных семей, пишет «Толк».

Жители микрорайона Земляничная поляна уверены, что их тихая и размеренная жизнь окончится, ведь новые собственники будут использовать их поселковую улицу, чтобы добираться до своих участков, ведь на данный момент это самый короткий путь.

- Так как данная дорога не отвечает нормам и по ней не может пройти транзит, мы просим исключить участок земель категории «транспортная зона» в рекреационную. Нашу улицу нужно сделать тупиковой, – отметил представитель инициативной группы.

Все изменения генерального плана обсуждали в Санниковском сельсовете на прошлой неделе. Одним из вариантов жители Фирсовой Слободы - 4 предложили рассмотреть обустройство объезда по ул. Акимова в пос. Фирсова Слобода – 1 и дальше. Но такая перспектива жителей тоже не радует.

Местная комиссия и депутаты должны вынести свой вердикт, но как отметила глава Санниковского сельсовета Елена Кудашкина, такие документы дорабатываются долго и решение принято будет не сразу.

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