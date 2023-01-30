По итогам прошлого года одногодичная летальность сократилась на 1,5% Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае снизился уровень смертности от рака. Об этом сообщает пресс-служба краевого онкоцентра

За 2022 год в регионе выявили 11 916 случаев онкологии. Отмечается, что это средний ежегодный показатель по краю.

– В крае постепенно снижается смертность от рака и растет пятилетняя выживаемость. Во многом таких результатов удалось добиться благодаря нацпрограмме по борьбе с онкологическими заболеваниями, - подчеркивают в онкоцентре.

В цифрах по итогам прошлого года одногодичная летальность сократилась на 1,5% (с 24,9% до 23,4%), общая смертность от злокачественных новообразований упала на 2,5%. Доля пациентов, переживших пять и более лет с момента постановки диагноза достигла 59.8% (в 2021 году этот показатель составлял 58,9%).

Капомним, ранее «КП» публиковала историю о том, как у 20-летней жительницы Барнаула обнаружили рак носа.