Бийский аэропорт могут полностью передать в частные руки

В последний раз самолеты здесь садились в 2009 году Фото6 телеканал «Толк»

Алтайские власти намерены избавиться от акций нерабочего бийского аэропорта, сообщает «Банкфакс».

По данным портала Госзакупок, Алтайкрайимущество заказало оценку своего пакета акций, составляющего 5,1 %.

– Отметим, что оценку имущества аэропорта проводят для продажи краевой доли. Реализация акций входит в прогнозный план приватизации алтайского имущества, – пишет издание.

Аэропорт Бийска находится в забвении с 2007 года, то есть уже больше 15 лет. В последний раз самолеты здесь садились в 2009 году во время базирования авиагруппировки МЧС, которая участвовала в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенкой ГЭС.

Напомним, ранее на территории аэропорта собирались проводить масштабный рок-фестиваль «Ветер Сибири». Однако он так и не состоялся, мероприятие перенесли на 2023 год.