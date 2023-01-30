Следственный комитет возбудил дело после гибели ребенка в Волчихинской ЦРБ

Минздрав тоже ведет проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

СК РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), после гибели ребенка в Волчихинской центральной районной больнице. Возможной причиной смерти называют вирусную инфекцию, сообщают в пресс-службах следкома и прокуратуры.

Известно, что 28 января в Волчихинскую ЦРБ поступил 7-летний мальчик. Врачи оказывали помощь, но у ребенка остановилось дыхание. Сейчас следователи СК проводят необходимые следственные мероприятия, назначены судебные экспертизы для того чтобы установить точную причину смерти ребенка. Вся медицинская документация изъята и изучается. Следователи продолжат расследование.

Также для оценки работы медицинского персонала назначена прокурорская проверка. Ход расследования поставлен на контроль.

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