«Ростелеком» представил тренды цифровизации

Фото: «Ростелеком»
Лидером по объему инвестиций стало направление цифровой медицины (e-Health), и дело не только в пандемии COVID-19, которая, безусловно, подогрела интерес. В топ-10 также вошли цифровые технологии диагностики и изучения рака. В целом в e-Health было зафиксировано инвестиционных сделок на общую сумму более 722 млрд долларов США. Для сравнения: на втором месте расположилась вычислительная биология с совокупной суммой в два раза меньше — 352 млрд долларов. По патентной активности, которая говорит о близкой коммерциализации научных открытий, лидируют мобильные сети (142,2 тыс. патентов) и искусственный интеллект (140,6 тыс.).
Топ-10 трендов цифровизации
1. Искусственный интеллект (Artificial Intelligence).
2. Альтернативная энергетика (Alternative energy).
3. Мобильные сети (Mobile networks).
4. Цифровое здравоохранение (e-Health).
5. Изучение рака (Cancer research).
6. Вычислительная биология (Computational biology).
7. Интеллектуальный анализ данных (Data mining).
8. Социальные сети (Social Media).
9. Информационная безопасность (Information security).
10. Робототехника (Robotics).
Россия в сфере технологий цифровизации топливно-энергетического комплекса входит в тройку стран-лидеров по зарегистрированным патентам и в топ-5 по научным публикациям. Среди других стран можно отметить интересную динамику у Ирана, который, несмотря на санкции, вошел в мировой топ-10 по научным публикациям по двум направлениям — умные сети электроснабжения (Smart grid) и альтернативная энергетика.
Все отчеты «Ростелекома» по итогам мониторинга глобальных трендов цифровизации доступны по ссылке или по QR-коду:
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