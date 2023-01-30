«Ростелеком» представил тренды цифровизации

Фото: «Ростелеком»

Лидером по объему инвестиций стало направление цифровой медицины (e-Health), и дело не только в пандемии COVID-19, которая, безусловно, подогрела интерес. В топ-10 также вошли цифровые технологии диагностики и изучения рака. В целом в e-Health было зафиксировано инвестиционных сделок на общую сумму более 722 млрд долларов США. Для сравнения: на втором месте расположилась вычислительная биология с совокупной суммой в два раза меньше — 352 млрд долларов. По патентной активности, которая говорит о близкой коммерциализации научных открытий, лидируют мобильные сети (142,2 тыс. патентов) и искусственный интеллект (140,6 тыс.).

Топ-10 трендов цифровизации

1. Искусственный интеллект (Artificial Intelligence).

2. Альтернативная энергетика (Alternative energy).

3. Мобильные сети (Mobile networks).

4. Цифровое здравоохранение (e-Health).

5. Изучение рака (Cancer research).

6. Вычислительная биология (Computational biology).

7. Интеллектуальный анализ данных (Data mining).

8. Социальные сети (Social Media).

9. Информационная безопасность (Information security).

10. Робототехника (Robotics).

Россия в сфере технологий цифровизации топливно-энергетического комплекса входит в тройку стран-лидеров по зарегистрированным патентам и в топ-5 по научным публикациям. Среди других стран можно отметить интересную динамику у Ирана, который, несмотря на санкции, вошел в мировой топ-10 по научным публикациям по двум направлениям — умные сети электроснабжения (Smart grid) и альтернативная энергетика.

Все отчеты «Ростелекома» по итогам мониторинга глобальных трендов цифровизации доступны по ссылке или по QR-коду:

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