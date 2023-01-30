Барнаульцы спасли собаку, которая потерялась и весь день каталась в троллейбусе

Фото: «Маленький принц»

26 января среди пассажиров троллейбуса №7 заметили пушистого четвероногого пассажира. Весь день маленький песик провел в троллейбусе, и неравнодушные люди объединились, чтобы найти его дом, рассказали в соцсетях барнаульской гостиницы для животных «Маленький принц».

На собаке заметили ошейник. Так стало понятно, что собака потерялась. К тому же, на вид пес был вполне упитанный. Выгонять его на мороз из общественного транспорта не стали, но надолго оставаться там было нельзя. По счастливой случайности в транспорте ехала сотрудница зоогостиницы

- Это пес породы фокстерьер, зовут Рем. Он каким-то образом убежал со двора дома и уехал кататься по городу, пока случайно не попал на глаза сотрудницы зоогостиницы. Мы его определили на передержку к себе и начали всем миром искать хозяина, они вышли на нас спустя два дня, и Рем благополучно уехал домой, - рассказали в приюте.