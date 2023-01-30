Барнаулец попал в СИЗО после попытки скрыться от правосудия в зоне СВО

Мужчине избрана мера пресечения Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Барнаула арестовали на два месяца за незаконную вырубку сосен. Следствие считает, что обвиняемый пытался скрыться от суда в зоне проведения специальной военной операции, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Барнаульца обвиняют в незаконной вырубке леса в особо крупном размере. За такое преступление предусмотрено, в том числе, лишение свободы на длительный срок. Из материалов дела следует, что данный гражданин с января 2016 по октябрь 2021 года занимался вырубкой сосен. Следствие считает, что обвиняемый пытался скрыться от закона в зоне СВО.

- Обвиняемый неоднократно озвучивал местным жителям свое намерение покинуть территорию края и России, но причиной указывал не защиту Отечества и стремление исполнить конституционную обязанность, а исключительно желание избежать уголовной ответственности в связи с оперативно-следственными мероприятиями, – говорится в материалах дела.

С арестом барнаулец не согласен. Его адвокат подал апелляцию, ссылаясь на положительную характеристику своего подзащитного, также он утверждает, что контракт был заключен ещё до начала СВО. Суд не принял доводы юриста и оставил меру пресечения без изменений.