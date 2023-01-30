В Бийске бродячие собаки перегрызли дачных кроликов

По словам автора записи, собаки в некоторых клетках разгрызли зубами сетки, а в других вырвали двери Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске дачница пожаловалась на бродячих собак, которые перегрызли кроликов. Об этом рассказали в паблике «Инцидент Бийск».

- Сегодня на даче у родителей загрызли хозяйство. Пришли, а оттуда огромные собаки выбежали. Первое фото, клетка верхняя находится на уровне моей головы, мой рост 165см, собачка представьте какая? – сказано в публикации.

По словам автора записи, собаки в некоторых клетках разгрызли зубами сетки, а в других вырвали двери. Свирепые псы передавили всех питомцев, утверждает горожанка. Она говорит, что люди не раз обращались в спецслужбы, однако стая продолжает бегать по улицам.