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НовостиПолитика30 января 2023 2:05

Единоросс выиграл довыборы в АКЗС по округу №5

В условиях низкой явки значительно опередил конкурентов Дмитрий Беляев
Вера Березовская
Представлявший ранее эту территорию коммунист Петр Тютюнников скончался в июле 2022 года

Представлявший ранее эту территорию коммунист Петр Тютюнников скончался в июле 2022 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский предприниматель, единоросс Дмитрий Беляев выиграл довыборы в Алтайское краевое Заксобрание по округу №5. В условиях низкой явки он набрал свыше 60% голосов, сообщает amic.ru.

Довыборы по одномандатному округу № 5 прошли 29 января. Представлявший ранее эту территорию коммунист Петр Тютюнников скончался в июле 2022 года.

По предварительным данным, явка избирателей недотянула даже до 20%. В итоге единоросс Беляев набрал по предварительным данным более 60% голосов.