Бийск стал лидером по уровню цен на мясо среди алтайских городов

Говядина в наукограде стоит на 20 рублей дороже, чем в других городах региона Фото: Вера Березовская

Бийск стал лидером по уровню цен на мясо среди городов Алтайского края. Такие данные следуют из цифр, предоставленных Алтайкрайстатом.

Говядина в наукограде стоит на 20 рублей дороже, чем в других городах региона. Ее цена, за исключением бескостного мяса, здесь составляет 472,66 рубля. В Барнауле говядина обойдется дешевле - 449,46 рубля. Еще ниже цена в Рубцовске - 448,83 рубля.

Свинина в Бийске стоит 320,49 рубля, в то время как в регионе средняя стоимость килограмма свинины составляет 308,72 рубля. Самая большая разница в ценах на баранину. За этот вид мяса жители Бийска отдадут примерно на 40 рублей дороже, чем средняя цена по региону.

То же самое касается и колбасных изделий. Килограмм сарделек или сосисок в наукограде обойдется в 456,02 рублей, в то время как по краю средняя цена составляет 439,51 рублей. А вареная колбаса в Бийске обойдется на 30 рублей дороже, чем в других городах региона.