Дом с винным погребом и кедровой баней продают в Барнауле

Двухэтажный коттедж продают за 17,5 млн рублей Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле выставили на продажу дом с винным погребом и кедровой баней. Как говорится в объявлении, площадь коттеджа - 140 квадратных метров.

Дом продают за 17,5 млн рублей. Он находится на перекрестке Северо-Западная-Антона Петрова. Рядом есть вся инфраструктура. Двухэтажный дом сделан из разых материалов: первый этаж - кирпичный, второй - из бруса.

В доме есть три спальни, кухня-гостиная, два санузла, гардеробная, лоджия, а также свой винный погреб. На участке есть баня из кедра и два гаража.