Жительница Новоалтайска отдала полмиллиона аферистам для безопасности

Деньги Фото: Олег УКЛАДОВ

Полиция разыскивает мошенников, которые выманили у жительницы Новоалтайска 500 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, всего она отдала аферистам полмиллиона рублей.

По информации полиции, 30-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он рассказал, что на гражданку оформили кредит, и нужно якобы обезопасить свои деньги. Для этого нужно было взять другой кредит на 500 тысяч рублей и перевести деньги на специальный счет. Женщина так и сделала, а потом поняла, что ее обманули.

- По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере», - подчеркнули в МВД.