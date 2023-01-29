В Барнауле пройдут гонки лыжников на собаках

Фото: организаторы

В воскресенье, 29 января, на ипподроме Барнаула пройдут гонки лыжников на собаках «След-2023». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, победителей выбирают в девяти номинациях.

Соревнования в девятый раз проводит приют «Ласка». В программе запланированы детские старты, заезды на двойках и упряжках, а также эстафеты.

Соревнования стартуют в 15:00, участники должны будут вместе с собакой пройти на лыжах/нартах трассу.

- Участникам и победителям вручат призы, дипломы и медали. Для всех гостей мероприятия приготовят горячий чай в здании ипподрома. После награждения желающие смогут попробовать свои силы в роли скиджеров и каюров, - отметили в мэрии.