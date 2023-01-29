Пенсионерку со сломанной ногой спасли в Белокурихе

Спасательная операция Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Белокурихе спасатели помогли добраться до больницы женщине с травмой. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, она сломала ногу во время прогулки.

28 января диспетчеру спасательной части поступило сообщение о том, что в курортной зоне на прогулочной тропе пострадала женщина. Она упала и получила перелом, самостоятельно ходить не могла.

- Для эвакуации пострадавшей незамедлительно выехали 6 спасателей на 3 единицах техники. Женщина 1951 года рождения была найдена в горной местности и доставлена в городскую больницу, - отметили в МЧС.