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НовостиОбщество29 января 2023 2:02

В алтайских учреждениях УФСИН возвращают длительные свидания

Граждан будут пропускать по правилам
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Колония

Колония

Фото: Олег УКЛАДОВ

В учреждениях УФСИН по Алтайскому краю снимают ограничения на длительные свидания с осужденными. Как сообщили в управлении, их вернут с 30 января.

Граждан будут пропускать при предъявлении паспорта и справки об отсутствии инфекционных заболеваний, а также контакта с больными. Люди обязаны быть в одноразовых или многоразовых штук. В случае длительного свидания нужно несколько средств защиты.

На входе всем прибывшим измерят температуру. При наличии кашля или насморка у гостя или осужденного свидание отменят.