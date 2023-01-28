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НовостиОбщество28 января 2023 11:10

За неделю на алтайских трассах погибли 5 человек

Пострадали 57 человек
Герман Архаров
Важно соблюдать ПДД

Важно соблюдать ПДД

Фото: Герман Архаров

С 20 по 27 января в Алтайском крае произошло 45 ДТП, в которых 5 человек погибли и пострадали 57. В региональном управлении МВД призывают водителей и пешеходов быть внимательными, соблюдать ПДД.

Известно, что основными видами аварий были столкновения, наезд на пешехода и съезд с дороги. В ГИБДД призывают автомобилистов избегать резких и необдуманных маневров, а также не превышать скорость.

Пешеходам также следует не забывать о соблюдении ПДД. При отсутствии тротуаров нужно идти по освещенным участкам дорог навстречу движению транспорта.

Также желательно использовать световозвращающие элементы на одежде, так человека проще увидеть.