Подготовка к речной навигации началась в Алтайском крае

В 2023 году планируется превысить прошлогодний показатель перевезенных грузов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае готовятся к речной навигации и проводят ремонт на 10 единицах флота. Об этом сообщает минтранс региона.

К началу сезона грузоперевозок обновят 37 единиц флота. В 2023 году планируется превысить прошлогодний показатель перевезенных грузов, который составил около 1,2 млн тонн.

- Для наращивания объема дноуглубительных работ строится специальный земснаряд стоимостью порядка одного миллиарда рублей, который будет доставлен в Алтайский край в 2024 году, - отметили в ведомстве.

Там добавили, за счет средств субсидии региона и федерального бюджета финансируют работы по содержанию судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей Алтайского края.