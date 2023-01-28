В Барнауле ветерана поздравил оркестр Росгвардии

Концерт во дворе Фото: Предоставлено Росгвардией

Музыканты военного оркестра управления Росгвардии по Алтайскому краю поздравили с 96 -летием ветерана Великой Отечественной войны Петра Бобкова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В день рождения ветерана во дворе его дома состоялся персональный концерт духового оркестра. Для именинника исполнили известные мелодии «Все выше!» и «День победы». В завершение поздравления прозвучал марш «Прощание славянки».

Изменнику понравился концерт, он поблагодарил военнослужащих за прекрасное выступление и подаренные положительные эмоции, а росгвардейцы пожелали ему крепкого здоровья и бодрости духа.

Добавим, что Петр Яковлевич и на пенсии активно занимается общественной работой, возглавляет комитет ветеранов Октябрьского района Барнаула, а также принимает участие в патриотическом воспитании молодежи.