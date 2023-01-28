Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 января 2023 7:42

Глава алтайского избиркома рассказала, появится ли электронное голосование на выборах губернатора

Эксперты изучают этот вопрос
Герман Архаров
Выборы пройдут 10 сентября

Выборы пройдут 10 сентября

Фото: Олег УКЛАДОВ

Пока возможность использования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Алтайском крае не рассматривали. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала Ирина Акимова, руководитель краевой избирательной комиссии.

Ирина Акимова отметила, что в настоящее время избирком изучает этот вопрос. Специалисты, в том числе, анализируют опыты других регионов. Окончательное решение касательно электронного голосования в Алтайском крае примут позднее.

Добавим, что даже если в регионе появится ДЭГ, то пройдет и голосование в традиционном формате.

Ранее мы писали, что выборы губернатора Алтайского края состоятся 10 сентября 2023 года и обойдутся региону в 350 млн рублей