Глава алтайского избиркома рассказала, появится ли электронное голосование на выборах губернатора

Выборы пройдут 10 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Пока возможность использования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Алтайском крае не рассматривали. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала Ирина Акимова, руководитель краевой избирательной комиссии.

Ирина Акимова отметила, что в настоящее время избирком изучает этот вопрос. Специалисты, в том числе, анализируют опыты других регионов. Окончательное решение касательно электронного голосования в Алтайском крае примут позднее.

Добавим, что даже если в регионе появится ДЭГ, то пройдет и голосование в традиционном формате.

Ранее мы писали, что выборы губернатора Алтайского края состоятся 10 сентября 2023 года и обойдутся региону в 350 млн рублей