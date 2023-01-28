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НовостиОбщество28 января 2023 5:57

Ушел из жизни главный врач городской поликлиники № 3 в Барнауле

Прощание с Николаем Карповым пройдет 29 января
Герман Архаров
Что стало причиной смерти, не сообщается

Что стало причиной смерти, не сообщается

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле умер главный врач городской поликлиники №3 Николай Карпов. Об этом рассказали в минздраве Алтайского края.

Николай Карпов - заслуженный работник здравоохранения, который был главным врачом городской поликлиники №3 34 года. Его называют талантливым руководителем, добрым и отзывчивым человеком.

- Вся его жизнь была наполнена бесконечной преданностью любимому делу и служению людям,- отметили в минздраве.

Что стало причиной смерти главврача, не сообщается.

Прощание с Николаем Карповым пройдет 29 января с 13:30 до 15 часов в ритуальном зале на улице Аносова, 8.