Ушел из жизни главный врач городской поликлиники № 3 в Барнауле

Что стало причиной смерти, не сообщается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле умер главный врач городской поликлиники №3 Николай Карпов. Об этом рассказали в минздраве Алтайского края.

Николай Карпов - заслуженный работник здравоохранения, который был главным врачом городской поликлиники №3 34 года. Его называют талантливым руководителем, добрым и отзывчивым человеком.

- Вся его жизнь была наполнена бесконечной преданностью любимому делу и служению людям,- отметили в минздраве.

Что стало причиной смерти главврача, не сообщается.

Прощание с Николаем Карповым пройдет 29 января с 13:30 до 15 часов в ритуальном зале на улице Аносова, 8.