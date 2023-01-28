У жителя Алтая на улице украли сумку

Подозреваемого задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Кулунды ограбили на улице. Подозреваемого удалось быстро задержать, пишет региональное управление МВД.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что накануне около полуночи на улице у него украли сумку. В ней лежали документы и телефон.

Ранее мужчины выпивали в разных компаниях, но в одном заведении райцентра. После закрытия бара все пошли по домам, а один из молодых людей проследовал за знакомым и забрал его сумку.

По подозрению в совершении грабежа правоохранители задержали 28-летнего местного жителя. Известно, что ранее молодой человек уже был судим.

Полицейские возбудили уголовное дело.