В Барнауле ищут очевидцев ДТП, в котором сбили 9-летнего мальчика

Водитель, который наехал на ребенка, не установлен Фото: Олег УКЛАДОВ

Госавтоинспекция Барнауле ищет очевидцев ДТП, в котором сбили 9-летнего мальчика. Авария произошла 26 января на проспекте Красноармейском около 8.00 часов.

Водитель, который наехал на ребенка, не установлен. Он покинул место аварии.

- За данное правонарушение Госавтоинспекцией г. Барнаула разыскивается автомобиль иностранного производства, тип кузова джип, белого цвета, - отмечают в ГИБДД.

Также ищут очевидцев еще одного ДТП, в котором сбили ребенка. Оно также произошло около 8.00 часов 26 января на улице Лазурная, в районе дома №36. Водитель сбил девочку 2006 года рождения и уехал. Разыскивается автомобиль Honda CR-V, в кузове белого цвета, 2011-2018 года выпуска.

Всех, кому что-либо известно об этих происшествиях, просят позвонить по телефону ГИБДД: 393-605, 393-554, 391-090 либо обратится по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.