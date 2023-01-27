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НовостиПолитика27 января 2023 11:45

Выборы губернатора обойдутся Алтайскому краю в 350 млн рублей

В эту сумму включены все расходы, связанные с проведением голосования
Вера Березовская
Выборы губернатора региона назначены на 10 сентября 2023 года

Выборы губернатора региона назначены на 10 сентября 2023 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году состоятся выборы губернатора Алтайского края. Они обойдутся бюджету более, чем в 350 млн рублей, заявила в ходе пресс-конференции глава региональной избирательной комиссии Ирина Акимова.

Точная сумма затрат на проведение выборов составляет 350 млн 615 тысяч рублей. В нее включены все расходы, связанные с проведением голосования.

Выборы губернатора региона назначены на 10 сентября 2023 года. У действующего главы края Виктора Томенко в этом году истекает срок полномочий. Он занял этот пост в 2018 году.