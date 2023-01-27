Полиция разбирается, почему сотрудник ЧОП в Новоалтайске избил мужчину

В полиции возбудили дело против побитого мужчины. Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

В Новоалтайске сотрудник частного охранного предприятия «Сотня» жестко избил мужчину. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю пояснили, что охранник задерживал нетрезвого мужчину, который сел за руль чужого автомобиля и врезался на нем в машину охранников.

На видеокадрах видно, как сотрудник ЧОПа подходит к автомобилю, открывает переднюю дверь и сразу же начинает бить сидящего за рулем мужчину ногой. После этого он силой вытаскивает его из машины и продолжает наносить удары.

– Материалы в отношении сотрудника ЧОП, связанные с проверкой на предмет возможного превышения полномочий выделены в отдельное производство, и получат соответствующую правовую оценку, - прокомментировали в МВД региона.

В полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.