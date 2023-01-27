В Рубцовске мужчина поджег дом с семьей из-за того, что ему запрещали выпивать

Мужчина облил веранду бензином и поджег Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Рубцовске мужчина поджег дом с семьей из-за того, что ему запрещали выпить, сообщает Telegram-канал Mash. В результате пожара погибли трое взрослых, двое дете остались сиротой.

По данным Telegram-канала, 34-летний рецидивист поругался с сожительницей. Она хотела образумить мужчину, но выгнала из дома после скандала. В отместку он облил веранду бензином и поджег. Женщина успела вывести на улицу двух дочек 16 и 7 лет, а после пыталась помочь матери и другу семьи, который тоже находился в доме, но никто из взрослых выбраться уже не смог. Спасатели обнаружили три тела.

Утром 27 января в рубцовской школе №18 в учительской группе объявлен сбор вещей для детей, оставшихся сиротами.