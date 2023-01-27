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НовостиДом. Семья27 января 2023 6:45

Спасший замерзающую травмированную лошадь алтайский фермер рассказал о ее состоянии

Скорее всего, животному придется ампутировать ногу
Вера Березовская
Установлено, что это молодая кобыла в возрасте примерно 2,5 лет. Фото: Роман Дроботов

Установлено, что это молодая кобыла в возрасте примерно 2,5 лет. Фото: Роман Дроботов

Бродящую возле села Акимовка Краснощековского района травмированную лошадь взял на передержку местный фермер Алексей Нагайцев. Он рассказал «МК на Алтае», как чувствует себя животное.

– Лошадь сильно изможденная — очень долго она находилась без еды. Нога сломана, суставы разломаны, все разорвано. Животное выздоровеет, если ее хорошо кормить и выходить, конечно, но будет инвалидом, калекой. Ногу назад не пришить, - рассказал фермер.

Ветеринар установил, что это молодая кобыла в возрасте примерно 2,5 лет. Вероятнее всего.у копытного ампутируют ногу, так как она больше недели ходила с открытым переломом, начался абсцесс.