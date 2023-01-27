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НовостиОбщество27 января 2023 6:12

Жители алтайского поселка остались без воды из-за аварии на единственной водозаборной скважине

Авария на сети водоснабжения произошла 24 января
Вера Березовская
Без ресурса остались 114 домов

Без ресурса остались 114 домов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители алтайского поселка Октябрьский Троицкого района остались без воды из-за аварии. В связи с этим районная прокуратура проводит проверку, сообщают в пресс-службе ведомства.

Авария на сети водоснабжения произошла 24 января. Из строя вышла единственная водонапорная башня. Без ресурса остались 114 домов в которых проживают больше 400 человек. Как отмечают в районной администрации, для возобновления подачи воды необходимо пробурить новую скважину.

– В ближайшие дни подрядная организация приступит к выполнению работ. Проведение работ по бурению новой скважины займет не менее двух недель, - отмечают в администрации Троицкого района.

Для населения организовали подвоз воды. Прокуратура района проводит проверочные мероприятия.