Жители алтайского поселка остались без воды из-за аварии на единственной водозаборной скважине

Без ресурса остались 114 домов Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители алтайского поселка Октябрьский Троицкого района остались без воды из-за аварии. В связи с этим районная прокуратура проводит проверку, сообщают в пресс-службе ведомства.

Авария на сети водоснабжения произошла 24 января. Из строя вышла единственная водонапорная башня. Без ресурса остались 114 домов в которых проживают больше 400 человек. Как отмечают в районной администрации, для возобновления подачи воды необходимо пробурить новую скважину.

– В ближайшие дни подрядная организация приступит к выполнению работ. Проведение работ по бурению новой скважины займет не менее двух недель, - отмечают в администрации Троицкого района.

Для населения организовали подвоз воды. Прокуратура района проводит проверочные мероприятия.