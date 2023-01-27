В Бийске ограбили мужчину на остановке

На данный момент возбуждено уголовное дело о грабеже.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Бийске задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает региональное МВД.
Накануне в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что днем ждал на остановке маршрутку. К нему подошел молодой человек, который рассказал, что его телефон разрядился и попросил дать ему мобильник для звонка. Бийчанин решил выручить незнакомца. Взяв телефон, грабитель скрылся в неизвестном направлении.
По подозрению в совершении грабежа задержан 39-летний житель Бийска. Мужчина признался в содеянном.
На данный момент возбуждено уголовное дело о грабеже.