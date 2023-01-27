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НовостиПроисшествия27 января 2023 4:30

В Бийске ограбили мужчину на остановке

Незнакомец забрал телефон и скрылся в неизвестном направлении
Вера Березовская
На данный момент возбуждено уголовное дело о грабеже.

На данный момент возбуждено уголовное дело о грабеже.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает региональное МВД.

Накануне в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что днем ждал на остановке маршрутку. К нему подошел молодой человек, который рассказал, что его телефон разрядился и попросил дать ему мобильник для звонка. Бийчанин решил выручить незнакомца. Взяв телефон, грабитель скрылся в неизвестном направлении.

По подозрению в совершении грабежа задержан 39-летний житель Бийска. Мужчина признался в содеянном.

На данный момент возбуждено уголовное дело о грабеже.