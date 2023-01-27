Три человека погибли во время пожара в Рубцовске

Причина ЧП устанавливается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске во время пожара в жилом жоме погибли три человека. Информацию об этом подтвердили в ГУ МЧС Алтайского края.

Частный дом на улице Заводской загорелся вечером 26 января. Сообщение о возгорании поступило к пожарным в 21.00. В тушении было задействованы три отделения пожарной охраны на автоцистернах, 12 человек личного состава.

В результате пожара погибло три человека. Причины ЧП на данный момент устанавливаются.

Напомним, ранее после тушения возгорания в барнаульском ТЦ «Успех» погиб пожарный.