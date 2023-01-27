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НовостиПроисшествия27 января 2023 3:15

Три человека погибли во время пожара в Рубцовске

Дом загорелся вечером 26 января.
Вера Березовская
Причина ЧП устанавливается

Причина ЧП устанавливается

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске во время пожара в жилом жоме погибли три человека. Информацию об этом подтвердили в ГУ МЧС Алтайского края.

Частный дом на улице Заводской загорелся вечером 26 января. Сообщение о возгорании поступило к пожарным в 21.00. В тушении было задействованы три отделения пожарной охраны на автоцистернах, 12 человек личного состава.

В результате пожара погибло три человека. Причины ЧП на данный момент устанавливаются.

Напомним, ранее после тушения возгорания в барнаульском ТЦ «Успех» погиб пожарный.