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НовостиОбщество27 января 2023 2:33

В Барнауле выявили еще один случай заболевания корью

Заболевшего обнаружили среди жильцов дома Сергея Семенова, 30
Вера Березовская
В Алтайском крае с начала 2023 года выявили уже пять случаев заболевания корью

В Алтайском крае с начала 2023 года выявили уже пять случаев заболевания корью

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле выявили еще одного заболевшего корью. Зараженного обнаружили среди жильцов дома по адресу ул. Сергея Семенова, 30, пишут в телеграм-канале «Дружный район Барнаул».

К публикации приложили уведомление краевого Роспотребнадзора о том, что с 25 января медики городской поликлиники №9 будут проводить поквартирный обход для установления контактных лиц.

Напомним, ранее первый подтвержденный случай кори зарегистрировали 13 января в Индустриальном районе у жителя дома по адресу ул. Сергея Ускова, 37. Также трех зараженных выявляли в Тальменском районе.

Таким образом, в Алтайском крае с начала 2023 года выявили уже пять случаев заболевания корью.