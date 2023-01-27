В Барнауле выявили еще один случай заболевания корью

В Алтайском крае с начала 2023 года выявили уже пять случаев заболевания корью Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле выявили еще одного заболевшего корью. Зараженного обнаружили среди жильцов дома по адресу ул. Сергея Семенова, 30, пишут в телеграм-канале «Дружный район Барнаул».

К публикации приложили уведомление краевого Роспотребнадзора о том, что с 25 января медики городской поликлиники №9 будут проводить поквартирный обход для установления контактных лиц.

Напомним, ранее первый подтвержденный случай кори зарегистрировали 13 января в Индустриальном районе у жителя дома по адресу ул. Сергея Ускова, 37. Также трех зараженных выявляли в Тальменском районе.

Таким образом, в Алтайском крае с начала 2023 года выявили уже пять случаев заболевания корью.