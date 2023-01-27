Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 января 2023 1:28

В Алтайском крае депутаты разрешили охотиться на волко-собачьих гибридов

Гибриды не боятся человека и отличаются особой жестокостью
Вера Березовская
Чтобы урегулировать численность этих хищников, их разрешили отстреливать.

Чтобы урегулировать численность этих хищников, их разрешили отстреливать.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Волко-собачьи гибриды в Алтайском крае отнесли к охотничьим ресурсам. Депутаты АКЗС в ходе сессии 26 января приняли изменения в краевой закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов», сообщает пресс-служба краевого парламента.

По оценкам специалистов, волки и волко-собачьи гибриды наносят значительный ущерб охотничьему фонду края. Ежегодно эти звери истребляют до 200 косуль.

- Гибриды не боятся человека, отличаются жестокостью. Если волк для питания отбивает от стаи одно больное или слабое животное, то гибриды вырезают столько голов, сколько есть в табуне, - отмечает председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

Чтобы урегулировать численность этих хищников, их разрешили отстреливать. Разрешения на добычу будут действовать в пределах охотничьих угодий, то есть за пределами населенных пунктов.