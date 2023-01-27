В Алтайском крае депутаты разрешили охотиться на волко-собачьих гибридов

Чтобы урегулировать численность этих хищников, их разрешили отстреливать. Фото: Олег УКЛАДОВ

Волко-собачьи гибриды в Алтайском крае отнесли к охотничьим ресурсам. Депутаты АКЗС в ходе сессии 26 января приняли изменения в краевой закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов», сообщает пресс-служба краевого парламента.

По оценкам специалистов, волки и волко-собачьи гибриды наносят значительный ущерб охотничьему фонду края. Ежегодно эти звери истребляют до 200 косуль.

- Гибриды не боятся человека, отличаются жестокостью. Если волк для питания отбивает от стаи одно больное или слабое животное, то гибриды вырезают столько голов, сколько есть в табуне, - отмечает председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

Чтобы урегулировать численность этих хищников, их разрешили отстреливать. Разрешения на добычу будут действовать в пределах охотничьих угодий, то есть за пределами населенных пунктов.