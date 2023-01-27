Плюсовая температура установится в Алтайском крае местами 27 января 2023

Днем температура воздуха составит от -5 до -10 Фото: Олег УКЛАДОВ

27 января в Алтайском крае местами установится плюсовая температура. Подробнее о погоде рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, в предгорьях местами от -4 до +1. Преимущественно без осадков, местами метели. Ветер подует юго-западный со скоростью 8-13 м/с, местами порывы достигнут 18-23 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра покажет от -6 до -8 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с.