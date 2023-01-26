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НовостиПроисшествия26 января 2023 13:59

Жительница Рубцовска, которая сожгла пожилого любовника в машине, пойдет под суд

Предварительно она приковала мужчину наручниками
Источник:kp.ru
Место преступления

Место преступления

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

На Алтае направили в суд уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Рубцовска, которую обвиняют в убийстве 68-летнего мужчины, сообщает региональный Следком.

Пара долгое время поддерживала близкие отношения, мужчина помогал возлюбленной финансово. Но в 2022 году та решила прекратить отношения, что мужчину не устроило. Тогда летом минувшего года рубцовчанка назначила любовнику встречу в пустынном месте и попросила захватить канистру с бензином.

Когда мужчина подъехал, женщина села в его авто. Между ними состоялся неприятный разговор, после которого она приковала любовника наручниками, облила бензином машину и подожгла. У мужчины не было ни единого шанса выбраться из огня.

Дело было возбуждено по статьям «Убийство с особой жестокостью» и «Умышленное уничтожение чужого имущества». Женщина объяснила причину личными неприязненными отношениями.