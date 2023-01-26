Барнаулец продает редкие пластинки с автографами звезд

В коллекции представлено огромное количество исполнителей от «попсы» до тяжелого рока Фото: из личного архива героя публикации.

Житель Барнаула распродает редкие пластинки на сайте объявлений. Меломан собирал коллекцию винила 40 лет.

В коллекции представлено огромное количество исполнителей от «попсы» до тяжелого рока. Любители «лампового» звука наверняка смогут найти то, что придется им по душе, ведь коллекция мужчины действительно большая – 2000 штук. Удивительно то, что Татьяна Буланова и Бутырка соседствуют с Джоном Ленноном и Depeche Mode.

В объявлениях можно найти и винил с автографами групп «Агата Кристи», «Сплин», «Аквариум» и др. Стоимость пластинок стартует со 100 рублей. Самая дорогая - британского рок-вокалиста Дэвида Ковердейла, ее стоимость почти 14 тыс.

А продает меломан свою коллекцию по очень простой причине – желание заработать.

- Жизнь клонится к закату, хочется поиметь копеечку, – говорит барнаулец.