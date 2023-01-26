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НовостиОбщество26 января 2023 9:48

Еще больше сельских специалистов на Алтае смогут получать ежемесячные денежные выплаты

ЕДВ начнут перечислять уже с января
Александра Сапожкова
Размер выплаты составляет 1060 рублей ежемесячно, но в зависимости от занятости будет ранжироваться

Размер выплаты составляет 1060 рублей ежемесячно, но в зависимости от занятости будет ранжироваться

Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты Алтайского Заксобрания приняли изменения в краевой закон «О мерах соцподдержки отдельных категорий граждан в сельской местности». Теперь на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) сможет претендовать большее количество сельских специалистов, сообщает пресс-служба АКЗС.

Сейчас ЕДВ в крае получают 9,5 тысяч человек, размер выплаты составляет 1060 рублей ежемесячно. Законопроект расширяет меры поддержки для специалистов, занятых на постоянной работе не менее 25% нормы рабочего времени.

При этом размер выплаты в зависимости от занятости будет ранжироваться:

- занятым не менее 75% нормы рабочего времени - в размере 100% суммы ЕДВ;

- занятым 50% и более, но менее 75% нормы – 75% суммы;

- занятым 25% и более, но менее 50% нормы – 50% суммы.

Отмечается, что ЕДВ начнут выплачивать уже с января.