Отдых в Горном Алтае подорожал на 30%

Власти региона хотят сосредоточиться на развитии зимнего туризма Фото: Анна СЕМИНА

Стоимость проживания в гостиницах Республики Алтай за прошедший год значительно увеличилась. По словам замминистра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Елены Ялбачевой, это связано с ростом популярности направления в 2022 году. Она рассказала, что затраты на обслуживание увеличиваются, но и качество его становится выше. Об этом сообщает ТАСС.

- Самый бюджетный вариант обходился туристам в 1 600 рублей за ночь - простой номер с минимумом удобств. В среднем номер с двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями обходился в 4-6 тыс. рублей за ночь на двоих. По сравнению с прошлым годом стоимость проживания выросла примерно на 30% ,- говорит Ялбачева.

За прошлый год количество туристов в регион превысило 2,5 млн человек. Это на 14,3% больше, чем в 2021 году. В основном туристы приезжают из Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Значительная часть туристов посещают регион летом, поэтому власти региона хотят сосредоточиться на развитии зимнего туризма.

Елена Ялбачева отметила, что туристов стало больше, потому что заработала государственная программа субсидирования поездок по России – туристам возвращали часть стоимости путешествия в виде кешбэка, к тому же в регион теперь летают чартерные рейсы из Санкт-Петербурга, Красноярска и Москвы.