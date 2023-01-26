Ректор Алтайского института культуры Галина Буевич покидает пост

Галина Буевич Фото: Олег УКЛАДОВ

Галина Буевич покидает пост ректора Алтайского института культуры. Об этом сообщает Амител.

На заседании ученого совета вуза Галина Буевич объявила коллегам, что дата окончания ее полномочий - 30 января. Хотя приказа Министерства культуры еще не было.

Кто станет новым ректором, пока неизвестно. Его только предстоит выбрать. В вузе это стандартная процедура, которая занимает несколько месяцев.

Отмечается, что после ухода Галина Буевич сконцентрируется на работе в Барнаульской городской думе. Напомним, она является председателем БГД.