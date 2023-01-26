Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 8:19

Ректор Алтайского института культуры Галина Буевич покидает пост

Срок ее полномочий истекает 30 января
Александра Сапожкова
Галина Буевич

Галина Буевич

Фото: Олег УКЛАДОВ

Галина Буевич покидает пост ректора Алтайского института культуры. Об этом сообщает Амител.

На заседании ученого совета вуза Галина Буевич объявила коллегам, что дата окончания ее полномочий - 30 января. Хотя приказа Министерства культуры еще не было.

Кто станет новым ректором, пока неизвестно. Его только предстоит выбрать. В вузе это стандартная процедура, которая занимает несколько месяцев.

Отмечается, что после ухода Галина Буевич сконцентрируется на работе в Барнаульской городской думе. Напомним, она является председателем БГД.