Коммунистам не удалось добиться снижения муниципального фильтра на выборах губернатора Алтайского края

Предложение КПРФ обсуждали 26 января на сессии Алтайского краевого заксобрания Фото: АКЗС

Алтайским коммунистам не удалось добиться снижения муниципального фильтра на выборах губернатора региона, передает «Коммерсантъ».

Предложение КПРФ обсуждали 26 января на сессии краевого заксобрания. Согласно Кодексу края о выборах, выдвижение кандидата в губернаторы должны поддержать 7% муниципальных депутатов и (или) глав муниципальных образований. КПРФ предложила снизить планку до 5%.

Но в результате проект изменений в Кодекс о выборах получил 30 голосов при необходимых 35. Против проголосовали 29 человек, еще один воздержался.

Напомним, выборы губернатора края состоятся в сентябре 2023 года.