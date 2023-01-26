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НовостиПолитика26 января 2023 7:51

Коммунистам не удалось добиться снижения муниципального фильтра на выборах губернатора Алтайского края

Он сохранен на уровне 7%
Александра Сапожкова
Предложение КПРФ обсуждали 26 января на сессии Алтайского краевого заксобрания

Предложение КПРФ обсуждали 26 января на сессии Алтайского краевого заксобрания

Фото: АКЗС

Алтайским коммунистам не удалось добиться снижения муниципального фильтра на выборах губернатора региона, передает «Коммерсантъ».

Предложение КПРФ обсуждали 26 января на сессии краевого заксобрания. Согласно Кодексу края о выборах, выдвижение кандидата в губернаторы должны поддержать 7% муниципальных депутатов и (или) глав муниципальных образований. КПРФ предложила снизить планку до 5%.

Но в результате проект изменений в Кодекс о выборах получил 30 голосов при необходимых 35. Против проголосовали 29 человек, еще один воздержался.

Напомним, выборы губернатора края состоятся в сентябре 2023 года.