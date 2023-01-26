В Барнауле суд оштрафовал женщину, оскорбившую врача

Суд назначил нарушительнице штраф Фото: Олег УКЛАДОВ

Железнодорожный суд Барнаула рассмотрел административное дело в отношении женщины оскорбившей врача. Полиция возбудила дело об административном нарушении по статье «Клевета». Суд признал гражданку виновной, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

В ноябре 2022 года в одной из поликлиник Барнаула произошёл скандал между врачом и пациенткой. Женщина обратилась с жалобой на острую боль и попросила оформить ей больничный. После обследования факт нетрудоспособности не подтвердился, и врач отказала в выдаче листка. Гражданка продолжала настаивать и сообщила, что не хочет брать отпуск за свой счёт, а больничный нужен, чтобы быть рядом с матерью, ведь её госпитализировали для проведения операции.

Врач объяснила женщине, что листок нетрудоспособности выдается только в случае болезни, но та обвинила работников поликлиники в нежелании войти в её положение и разразилась матерной бранью. Из-за отказа выдать больничный она стала оскорблять врача в присутствии других сотрудников поликлиники. Оскорбленная врач обратилась в полицию, в итоге суд назначил нарушительнице штраф.