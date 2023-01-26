Барнаульские студенты вышли на борьбу с наледью и снегом

Студенты помогают коммунальным службам бороться с наледью и снегом на тротуарах Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Индустриальном и Железнодорожном районе волонтеры убирают снег и посыпают тротуары песчано-соляной смесью. Коммунальным службам помогают студенты Алтайского техникума кинологии и предпринимательства, а также студенты колледжей и вузов Железнодорожного района, сообщает пресс-служба барнаульский администрации.

На данный момент очисткой и вывозом снега с общественных территорий занимаются полсотни рабочих и 27 снегоуборочных машин. Внутриквартальные проезды, придомовые территории и подъезды к социально значимым объектам чистят более 30 единиц спецтехники и 1300 дворников.

Работу организовали районные администрации и управляющие компании.